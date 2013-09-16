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العلاج باللعب.. أنسب طرق العلاج النفسى للأطفال

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العلاج باللعب.. أنسب طرق العلاج النفسى للأطفال العلاج باللعب.. أنسب طرق العلاج النفسى للأطفال

أكد الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، أن العلاج النفسى للأطفال عن طريق اللعب من أنسب الطرق والوسائل الهامة فى دراسة وتشخيص وعلاج بعض المشاكل والاضطرابات النفسية لدى الأطفال، حيث إنه يعد كبديل عن التداعى الحر أو التداعى الطليق فى علاج الكبار والراشدين، مشيراً إلى الأهمية النفسية للعلاج باللعب لأدى الأطفال من خلال بعض الوسائل ومنها.

ـ يعتبر اللعب بالنسبة للأطفال متنفسا طبيعيا ومخرجا وعلاجا لمواقف الإحباط الموجودة فى حياة الطفل.

ـ يعد اللعب نشاط محببا وممتعا ومبهجا للطفل، وهو بذلك حاجة ضرورية يتم إشباعها إثناء العلاج باللعب.

ـ يعتبر اللعب بالنسبة للأطفال نشاط دفاعى وتعوضى فى المواقف العلاجية المختلفة.

ـ يمكن عن طريق دراسة سلوك الأطفال أثناء لعبهم من تشخيص أهم مشكلاتهم النفسية، ومن ثم التعامل مع هذه المشكلات وعلاجها أيضا عن طريق اللعب.

ـ تشبع أدوات اللعب حاجة الأطفال إلى تملك أشياء معينة داخل منازلهم ومدى حريتهم واستقلاليتهم فى اللعب بها والتعامل معها دون تدخل من الآخرين.

ـ يفيد اللعب الأطفال فى تنمية نواحى النمو الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية، مما يساعدهم على ضبط انفعالاتهم والتعلم الذاتى والابتكارية.

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