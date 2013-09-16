أخبار عاجلة

نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء -
وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي -
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية -
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي -
محافظ الإسماعيلية: نستهدف توريد 50 ألف طن قمح هذا العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ندوة طبية حول أهمية البيئة المحيطة فى التحصيل الدراسى الثلاثاء المقبل

Google+ Print
ندوة طبية حول أهمية البيئة المحيطة فى التحصيل الدراسى الثلاثاء المقبل ندوة طبية حول أهمية البيئة المحيطة فى التحصيل الدراسى الثلاثاء المقبل

يعقد الدكتور مجدى بدران استشارى الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، زميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، ندوة طبية جديدة حول صحة الأطفال فى بداية العام الدراسى الجديد، وذلك يوم الثلاثاء المقبل بمعهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس.

ومن جانبه أشار الدكتور مجدى إلى أن أهمية توفير بيئة الصحية درسية للطلاب فى بداية العام الدراسى، وذلك لتجنب انتقال العدوى للأمراض المختلفة، ويؤكد أن البيئة المدرسية لها دور كبير فى حياة الأطفال يتأثرون بها ويؤثرون فيها، ومع بداية العام الدراسى الجديد، أن الآوان لرد الاعتبار للبيئة المدرسية.

ومن المقرر أن يناقش الدكتور مجدى بعض المحاور بالندوة من بينها أهمية، التأكد من سلامة أتوبيس المدرسى مع تقديم عشرة فوائد لحديقة المدرسة، فضلا عن الحديث عن التغذية المدرسية وأهميتها.

كما سيناقش دكتور مجدى الدور الهام للرياضة المدرسة، وكيفية تجنب الربو فى البيئة المدرسية، وخطورة ثقل حقيبة المدرسة على العمود الفقرى لطلاب المدارس، فضلا عن التربية البيئية والمشاركة المجتمعية.

ويشارك دكتور مجدى بالندوة الدكتور على الألفى وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير التعليم الأساسى عن قضية الإتاحة وتوفير فرصة للتعليم لكل طفل فى ، وتقبل الطفل للمدرسة.

كما سيشارك الدكتور جمال شفيق رئيس قسم الدراسات النفسية بمعهد الدراسات العليا للطفولة عن البيئة النفسية فى المدرسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر