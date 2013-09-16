الزهار يعلن تشكيل حماس والجهاد "قيادة مشتركة"

أعلن القيادى البارز فى حركة "حماس" محمود الزهار أن حركته وحركة الجهاد الإسلامى شكلتا قيادة مشتركة للتعاون على جميع المستويات السياسية والنقابية والنسائية والطلابية، وذلك فى ظل التطورات المحيطة بقطاع غزة.

وأضاف الزهار فى كلمة له خلال لقاء سياسى جمع قيادات من الحركتين شمال غزة بعنوان "المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية" مساء اليوم: "مطمئنون أن الله سينصرنا إن وحدنا صفوفنا وقوينا شوكتنا، وقد عقدنا مع حركة الجهاد سبع مؤتمرات، واستطعنا أن نشكل قيادة موحدة، واخترنا أربع قيادات من كل حركة لإدارة اللقاءات وتنظيم العمل".

وتابع: "يجب أن تنهض هاتان الحركتان فى ظل التطورات المحيطة بنا، خاصة وأنهما تمتلكان هدفا واحدا وعقيدة واحدة"، مشيرًا إلى وجود علاقة مميزة بين الطرفين ورغبة من كل منهما فى تطوير العلاقات خدمة للمشروع الإسلامى".