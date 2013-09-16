غزة تضخ مياه المجارى بالبحر المتوسط بعد توقف محطات الصرف

قال محمد الفرا وزير الحكم المحلى بقطاع غزة إن بلديات قطاع غزة بدأت بضخ مياه المجارى فى البحر بعد توقف تشغيل محطات الصرف الصحى لعدم توفر الوقود.

وتوقع الفرا فى بيان صحفى مساء اليوم "الاثنين" أن تعلن البلديات بشكل رسمى الخميس المقبل نفاد الوقود بالكامل نتيجة لتشديد الحصار على غزة وهدم الأنفاق على الحدود مع مصر ومنع وصول السولار المصرى لقطاع غزة.

وحذر من وقوع كارثة بيئية كلما زاد ضخ مياه الصرف الصحى دون معالجة إلى البحر مما يزيد من مشكلة التلوث وتأثيرها على الوضع البيئى وصحة الإنسان.

وقال: "إن جميع دول البحر الأبيض المتوسط مهددة بالتلوث إذا استمر الحصار والإغلاق ومنع دخول المواد والآليات اللازمة لإنقاذ الوضع البيئى بغزة".

وأشار إلى أن الأوبئة والمكاره الصحية لن تمنعها حدود جغرافية، فى إشارة إلى أن إسرائيل سيصيبها ما يصيب غزة، موضحا أن وصول تلوث مياه البحر فى غزة إلى شواطئ الأراضى المحتلة سيضرب السياحة والاقتصاد فيها.

ودعا الفرا "المؤسسات الدولية والإنسانية لتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال الصهيونى لرفع الحصار عن غزة والسماح بإدخال المواد والاحتياجات الضرورية قبل وقوع الكارثة".