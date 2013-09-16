فايز المالكي يتبرَّع بـ"تويتر" لـ"إنسان"

احتفلت الجمعيَّة الخيريَّة لرعاية الأيتام "إنسان" بتبرُّع نجم الكوميديا السعوديَّة الفنَّان فايز المالكي بحسابه الشخصيّ على موقع التَّواصل الاجتماعيّ "تويتر"، والذي يقارب متابعيه الـ 2 مليون شخص لصالحها، وذلك في نادي "إنسان الاجتماعيّ" في حي المربع بالعاصمة الرياض مؤخراً، وبحضور عدد من نجوم الفن والثقافة والمجتمع والإعلام.

أجواء دراميَّة وديَّة

ساد الحفل أجواء من الألفة والمحبَّة بين الأطفال الأيتام ونجوم الفن والإعلام السعوديّ، خاصَّة عريس الحفل "فايز" الذي نال قسطاً كبيراً من التشجيع الحماسيّ من الأطفال لنجمهم المحبوب، والذي شاركهم توزيع الهدايا والألعاب لهم وتقطيع كعكة الحفل بحضور كل من: الفنَّان فايز المالكي، وشقيقه الداعية الشيخ علي المالكي، ورئيس جمعيَّة "إنسان" صالح اليوسف، والفنَّان محمد الكنهل، والفنَّان عبدالعزيز المبدل، وعدد من الصحفيين والإعلاميين والقنوات الفضائيَّة.

وأقيم على هامش الحفل مؤتمر صحفيّ للإعلان عن تبرُّع فايز رسمياً بحسابه على "تويتر" إلى جمعيَّة "إنسان"، إضافةً إلى إعلان دخول "إنسان" مع شركة "تانج" موسوعة "جينس" للأرقام القياسيَّة.

وعن هذه المناسبة قال مدير عام الجمعيَّة صالح اليوسف: "إنَّ الجمعيَّة تفخر بما تحقق لها من إنجازات متتالية محلياً وعربياً وإسلامياً ودولياً"، وأضاف: "إنَّها حصلت على أكبر نسبة ألعاب متبرع بها في حملة "تانج" التي زادت على 12 ألف لعبة متنوِّعة تمَّ التبرُّع بها خلال 24 ساعة من انطلاق المسابقة على مستوى الخليج العربي".

مدير جمعيَّة "إنسان" يرفض اتهام فايز بالبحث عن الشهرة

وأشار إلى أنَّ الجمعيَّة درست جيداً فكرة تبرُّع الفنَّان فايز المالكي بحسابه على "تويتر" للجمعيَّة، تلك الفكرة التي يتناقشون فيها مع فايز منذ رمضان الماضي ، مبيناً أنَّهم عرضوا الفكرة على خبراء في الإعلام الجديد، وتوصَّلوا إلى أنَّه يجب أن يظل الحساب تحت إدارة فايز المالكي، وذلك بهدف استمرار محبِّي الفنَّان في المتابعة، على أن يتم دعم الجمعيَّة من خلال قيام فايز بنشر أخبار "إنسان" عبر حسابه، وأيضاً الإعلانات التي ترغب الشركات في إيصالها لما يقارب مليوني متابع لفايز عبر "تويتر"، وأن يعود ريع تلك التغريدات لصالح الجمعيَّة، وإعادة نشر التغريدات التي تنشر من حساب الجمعيَّة عن أخبارها وحملاتها الخيريَّة للتبرُّع.

مصرحاً أنَّ الجمعيَّة منحت فايز المالكي لقب "سفير إنسان" نظير مساهماته في دعم برامج الجمعيَّة.

ورفض ما يتردد بأنَّ فايز يبحث عن الشهرة، حيث قال: "فايز المالكي فنَّان مشهور ولا يحتاج للمزيد من الشهرة، وبالنِّسبة لما يتردد في هذا الخصوص فإنَّ مبادرات فايز الدائمة هي من تجعل تلك الشائعات تطلق عليه، فهو في ظني أكثر الفنَّانين السعوديين تقديماً للمبادرات الاجتماعيَّة والإنسانيَّة والخيريَّة.

وهنا اكد الفنَّان فايز المالكي أنَّ الهدف من هذه الخطوة هو رضا الله تعالى، ثم تحقيقاً لمبدأ التكافل بين أفراد المجتمع الذي حث عليه ديننا الحنيف، خصوصاً أن "إنسان" من الجمعيَّات القليلة التي نالت رضا وثقة المجتمع بمختلف فئاته.

كما صرَّح المالكي أنَّ الهدف من هذه الخطوة لم يكن كما تردد بحثه عن الشهرة والدعاية، قائلاً: "من يقول أنني أفعل ذلك بحثاً عن الشهرة فليفعل مثلي، وأقسم بالله أنا أفعل ذلك لوجه الله"، معتبراً ذلك شرف كبير له، وأوضح أنَّ هناك الكثير من الفنَّانين الذين يحرصون على أعمال الخير والبر في السعوديَّة، مثمناً دور "إنسان" في خدمة الأيتام والمجتمع، وأعلن أنَّه سيشارك خلال الفترة القادمة في الكثير من فعاليَّات الجمعيَّة، وأنَّه سيخصص إحدى حلقات أعماله الفنيَّة القادمة للحديث عن الجمعيَّة والأيتام بشكل عام، مبدياً ترحيبه بمشاركة بعض منسوبي الجمعيَّة معه في عمل خاص للجمعيَّة.

علاقة رجال الدين والفنَّانين ليست مقطوعة

قال الشيخ علي المالكي الداعية الإسلاميّ وشقيق الفنَّان فايز المالكي في تصريح خاص لـ"سيِّدتي": "فايز لا يبحث عن شهرة أو دعاية وإعلام فهو لا يحتاج لذلك، كما أنَّه ليس مجبر على التبرُّع بحسابه على "تويتر" لجمعيَّة "إنسان"، أو التبرُّع بسيارة "بنتلي" قيمتها مليون ريال لأحد الأيتام، وأنا شقيق فايز وأفعال الخير لديه ليست وليدة اللحظة، ولكنَّه سبَّاق في فعل الخير منذ زمن بعيد، وأقسم بالله أنَّ ما فعله فايز مع والده ووالدته قبل وفاتهما من أفعال البر جعلتني أقف عاجزاً أمامها وأنا محسوب على مؤسسات دينيَّة وأهل الخير، ونحسده دائماً على ذلك".

وقدَّم نصيحة لشقيقه فايز، قال فيها: "أقول لفايز ولكلِّ فنَّان أو مشهور الجنة ليست حكراً على أصحاب اللحى الطَّويلة والثياب القصيرة، والدين ملك للجميع، ورحمة الله واسعة، ويستطيع أيّ أحد أن يعمل صالحاً، ولا يحكم على نفسه أنَّه ليس في طريق الخير، حيث يستطيع أيّ إنسان في أيّ مكان أو مجال أن يسخر نفسه لخدمة أعمال الخير في الله، وإلى الأمام يا شقيقي فايز، وشكراً لك".

ونفى الشيخ علي المالكي ما يتردد حول وجود فجوة في علاقته بفايز على أساس أنَّهما لا يتفقان في المنهج، حيث قال: "لا أقول إلا كما قال موسى "هارون أخي"، وفايز أخي، ونتفق في شهادة ألا إله إلا الله، وإن كان فايز على ذنب فأنا على ذنب والآخر على ذنب، ولكن هذا الذنب لا يخرج من الدين، وليت كل الفنَّانين مثل فايز".

وأشار إلى أنَّه خلال الحفل قام بالسَّلام على الفنَّانين والحديث معهم، مشدداً على أنهم أخوته وأشقاؤه، وبيَّن أنَّه في المملكة هناك البعض ممن يريدون تصوير أنَّ هناك قطيعة وفجوة بين رجال الدين والوسط الثقافيّ والفنيّ، وتابع: "لكنَّ الفنَّانين مسلمين، ولديهم رسالة يستطيعون من خلالها خدمة المجتمع ودين الله، وتوظيفها في تحقيق المعاني القيِّمة، وأجزم أنَّهم أحياناً يقدِّمون أفضل مما يقوم به بعض الدعاة، والدليل أنَّ هناك مطرب سعوديّ مشهور يعيش في جدة ويعدُّ من الأربعة الأوائل في عالم الغناء السعوديّ والخليجيّ شارك من خلالي في عتق رقاب وتكلف حوالي 4 أو 5 ملايين ريال، ولكنَّه رفض طلبي أن أعلن عن اسمه في الإعلام".

وأكَّد الشيخ المالكي على أهميَّة دعم الأيتام كونهم يمثلون الفئة الأكثر حاجة في المجتمع، مثمناً جهود جمعيَّة "إنسان" في رعاية الأيتام.

"طفل البنتلي"

حضر الاحتفاليَّة الخيريَّة الطفل يوسف الأنصاري الذي فقد أفراد أسرته في حادث مروري مؤخراً، وتبرَّع له الفنَّان الإنسان فايز المالكي بسيارته "البنتلي" التي أهداها له منذ فترة بسيطة الأمير الوليد بن طلال.

حيث أوضح يوسف الذي شارك برفقة عمه في تصريحات خاصَّة لـ"سيِّدتي" أنَّه سعيد بالمشاركة مع نجمه المحبوب فايز والأطفال الأيتام في جمعيَّة "إنسان"، مبيناً أنَّه يشعر بالفرح بمجرد رؤية فايز، وأنَّه لن ينسى له موقفه الإنسانيّ معه، وتابع: "كنت أحب فايز كثيراً من قبل كفنَّان وأتابع أعماله الكوميديَّة، ولكنني الآن أحبُّه أكثر على المستوى الإنسانيّ".

وأكَّد يوسف أنَّ السيارة "البنتلي" التي أهداها إليه الفنَّان فايز المالكي تم تسجيلها باسم عمه وهو المسؤول عنه حالياً، وأنَّه في طريقه لبيع السيارة حتى يستطيع أن ينفق على نفسه من خلال هذا المبلغ.