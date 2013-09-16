شمس الكويتية توثّق حسابها الرسمي الجديد في "تويتر"

بعد أن تم تهكير حسابها القديم قبل عدة أشهر، قامت الفنانة الكويتية شمس بانشاء حساباً رسمياً جديداً في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقامت بتوثيقه رسمياً وحمايته من أي إعتداء أو "تهكير" أو سرقة من قبل الجهات الادارية لشبكة "تويتر" الرئيسية، وأصبح معتمداً لديها بشكل رسمي تحت عنوان @shamsOfficial والتي بدأت التواصل مع جمهورها ومتابعيها المغردين من خلاله بشكل يومي بعد الإنقطاع في الفترة الماضية بسبب "تهكير" الحساب القديم.

وذكرت شمس أن مسألة "توثيق" الحساب وتسجيله رسمياً في "توتير" يتم العمل به لصالح المشاهير والشخصيات من الرؤساء والسياسيين والفنانين والأدباء ضمن شروط معينه من قبل ادارة "توتر" نفسها، ومن ميزاته تقديم الحماية الخاصة للحساب الذي لا يمكن سرقته أو "تهكيره" من اي جهة كانت، حيث يخضع لوسائل حماية خاصة جداً لا يمكن إخراقها بتاتاً.

ودعت "شمس" التي بدأت العمل على تجهيز أغنيات ألبومها الغنائي المقبل، على متابعة أخبارها والتواصل معها من خلال الحساب الجديد @shamsOfficial والذي تلتقي به يومياً مع "سنافرها" حسب ما تحب أن تطلق على جمهورها ومتابعينها "الفانز" في جميع أنحاء الوطن العربي، والتي تعتبرهم من أهم الركائز التي تعتمد عليهم دائماً في الإستمرار والمواصلة في طريق الفن.