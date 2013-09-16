شاروخان:زوجتي لا تغار وديبيكا رائعة

دبي: صباح جميل - تصوير الغلاف: باسل حموي - تصوير: راشد أبو بكر

يتابع النجم الهندي شاروخان حديثه مع " سيدتي نت" ويتحدث في هذا الجزء عن عدم غيرة زوجته ، كما يكشف عن علاقته المميزة بدبي، إليكم النص:

*ما رأيك في أداء ديبيكا معك في الفيلم؟

ديبيكا رائعة وممثلة مذهلة، وفي هذا الفيلم دورها مهم جداً ليس فقط لترقص وتغني، بل دور وشخصية مهمة وأدّته ببراعة.

*ما صحة ما يقال إن النجوم من عائلة خان يرفضون القبلات الحقيقية في الأفلام؟ ولماذا؟

على العكس، إذا تطلب المشاهد والسيناريو وجود قبلات أفعل ذلك، فمن قال ذلك؟

*وهل تغار زوجتك من الفنانات اللواتي تقبلهنّ في الأفلام، أو المعجبات؟

هي لا تغار من هذه الأشياء، لأنها تعلم أنه عملي، وتدرك أن حياة الفنان هكذا، فهذا عملي منذ سنوات عديدة ويجب عليها أن لا تغار.

*أي نوع من الأدوار تميل له أكثر: الأكشن أو الرومانسية أو الدراما؟

أنا أحب وأعشق الأكشن، ولكن أرى أن الناس يفضّلون الرومانسية وقصص الحب، وإلى الآن لم أقدّم عملاً درامياً لكني على استعداد أن أقدّمه طبقاً للسيناريو الذي يعرض عليّ.

*اشترى الفنان أنيل كابور شقة في دبي بمبلغ 25 مليون درهم. كم ثمن شقتك التي اشتريتها في دبي؟

«ضاحكاً» هذه أشياء خاصة، ولا أفضّل الحديث عنها، أعتقد أنها لا تهم الجمهور.

*ما أكثر الأشياء التي أعجبتك في دبي؟

أمان الأطفال، وهذا أهم شيء، كما تتمتع دبي بكثير من الخصوصية. وهذا ما أحبه وأفضّله، كما أن الطقس هنا جميل فهو قريب جداً لطقس مومباي، بالإضافة إلى أن الناس هنا رائعون جداً ولديّ العديد من المعجبين.

*كيف تقضي وقتك هنا في دبي؟

آتي إلى هنا بين الوقت والآخر مع أولادي لأقضي وقتاً رائعاً مع بعض الخصوصية، فهنا يوجد العديد من الأشياء التي من الممكن فعلها، مثل اصطحاب عائلتي إلى العشاء في الخارج، فهنا توجد أماكن جميلة، أو لقاء الأصدقاء، أو التسوّق، صراحة هي مدينة عالمية.

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