12 لجنة تحكيم في برنامج the winner is

أقيم اليوم في قاعة "المنزل" بفندق غراند حياة دبي، مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق النسخة العربية من برنامج (the winner is) الذي يعد أضخم برنامج مسابقات غنائي في الشرق الأوسط، والذي يجمع ما بين المنافسة الغنائية والاستراتيجية الذكية بحضور أحد نجوم الصف الأول في عالم الغناء، وبمرافقة لجنة تحكيم مؤلفة من 100 مختص في مجالات الموسيقى، وتشارك فيه نخبة من الأصوات المميزة بهدف ربح مبالغ نقدية كبيرة لتحقيق أحلامهم، عبر عدة جولات فيها المواجهة والمنافسة وروح التحدي، حضر المؤتمر علي خليفة الرميثي مدير تلفزيون دبي، وزياد كبي مدير عام شركة "سوني بيكتشرز تلفزيون" والمشرف العام على إنتاج النسخة العربية من البرنامج. فيما قدمت المؤتمر الصحفي المذيعة ديالا مكي من تلفزيون دبي.

وتوجه علي خليفة الرميثي في بداية حديثه، بالشكر إلى الصحافة المحلية وإلى شركة "سوني بيكتشرز تلفزيون"، التي يدشن من خلال هذا التعاون مرحلة جديدة من البرامج الفنية الكبيرة صاحبة الحقوق العالمية، والتي يشترك فيها إلى جانب تلفزيون دبي كل من شاشة الحياة المصرية وشاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال، وأضاف: رسم من خلال (the winner is) خارطة طريق جديدة سوف تغير بالتأكيد من مفهوم البرامج الفنية المعتادة على العديد من القنوات المتشابهة في إنتاج مثل هذه النوعية من البرامج، وقد قمنا بإنتاج هذا البرنامج بالتعاون مع "سوني بيكتشرز تلفزيون" التي تملك حقوق الملكية الفكرية لهذه النسخة، لهذا السبب أعتبر البرنامج الجديد الخيار الأمثل للمشاهد والحصان الرابح لمثل هذه النوعية من البرامج.

بدوره توجه زياد كبي بالشكر إلى تلفزيون دبي ومؤسسة دبي للإعلام على دعمها الكبير في إنتاج هذا البرنامج، مؤكداً أن البرنامج الترفيهي الجديد لا يخلو من روح المنافسة والحماسة، خاصة وأنه يحمل في طياته هدف تحقيق أرباح طائلة ولكن بأهداف إنسانية سيكتشفها المشاهد منذ الحلقات الأولى، كما يقدم للأصوات الغنائية المميزة فرصة تحقيق ربح مادي في وقت قياسي، بشرط أن يكسبوا في المنافسات الغنائية صوت النجم الضيف، كما سيكون في كل مواجهة جائزة نقدية فورية على المحك، أو تذكرة تؤهّل المشترك للانتقال إلى الحلقات النهائية المباشرة، في الوقت الذي يستطيع المشاهدون في نهاية كل حلقة، التصويت لمن تأهل لنصف النهائيات، وليفوز الرابح في نهاية المنافسات بجائزة نصف مليون دولار نقداً.