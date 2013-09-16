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بالصور.. كندة حنّا بالشورت القصير في آخر مراحل حملها

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بالصور.. كندة حنّا بالشورت القصير في آخر مراحل حملها بالصور.. كندة حنّا بالشورت القصير في آخر مراحل حملها

تستعد الفنانة السورية كندة حنّا لاستقبال مولودها الأوّل، خلال الفترة المقبلة، وسط أجواء من الفرح، عزّزها التأكيد الطبيّ أنّها تحمل صبيّاً.
وأبدت حنّا سعادتها الغامرة بمشاعر الحمل والأمومة، مؤكّدة أنّها تنتظر موعد الولادة بفارغ الصبر. وقد نشرت كندة صوراً حديثة، تُظهر حملها، عبر صفحتها الشخصيّة على موقع "فيس بوك"، وهي بـ "لوك" عصريّ"، ارتدت فيه "شورت" من الجينز وقميصاً أبيض ناعماً.
يُشار إلى أنّ كندة حنا متزوّجة من المخرج السوريّ ناجي طعمي، وقد اشتهرت في الدراما السورية بالعديد من الأدوار، لا سيّما بدور "سميحة"، في مسلسل "صبايا".

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