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مالذي يجمع بلقيس وحمد العماني؟

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مالذي يجمع بلقيس وحمد العماني؟ مالذي يجمع بلقيس وحمد العماني؟

ينتظر جمهور النجمة المتألقة بلقيس فتحي، على أحرّ من الجمر، أواخر الشهر الجاري، موعد بثّ كليب أغنيتي «يا مجنون» و«هذا منو»، بمشاركة الفنان حمد العماني في الكليبين، بدور "الموديلز"، أو الفتى الذي يعيش قصّة حبّ مع بلقيس، وفقاً لسيناريو أحداث الأغنيتين.
ويتولّى إخراج الكليبين الكويتي خالد الرفاعي، في حين تولّت آلاء دشتي، خبيرة التجميل الكويتيّة، وضع مكياج بلقيس، التي ظهرت بأكثر من "نيو لوك"..
وفي تصريح صحافيّ، قالت بلقيس: "إنّ نجاح «يا مجنون» شجّعها على تصويرها بطريقة الفيديو كليب في الكويت، مشيرة إلى أنّ المخرج خالد الرفاعي سيكون قادراً على تصوير مشاهد الفيديو كليب، بشكل يُعبّر عن مضمون الأغنية وعباراتها"، موضحة أنّ مدّة الأغنية خمس دقائق، وستضمّ إليها أغنية «هذا منو»، وهي فكرة جديدة لأوّل مرّة يتمّ تنفيذها، بضمّ أغنيتين في فيديو كليب واحد، آملة أن ينال رضا المشاهدين في جميع الدول.
ويأتي تصوير الأغنيتين اللتين طرحتهما بلقيس في ألبومها الأخير، بعد النجاح الذي حققتاهما على موقع «يوتيوب»، حيث وصل عدد المستمعين لهما إلى أكثر من 1.1 مليون مستمع، بحسب بلقيس نفسها.

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سيدتي

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