ضبط 20 مليون “شمروخ” و”بازوكا” داحل حاوية العاب نارية أثناء نقلها من بورسعيد لدمياط

تمكنت لجنة مشتركة بين جمارك دمياط وبورسعيد، برئاسة مجدى إبراهيم، مدير الاستخبارات الجمركية ببورسعيد، اليوم الاثنين، من ضبط 20 مليون شمروخ، وبازوكا، داخل حاوية تم شحنها من بورسعيد إلى دمياط بعد وصولها من “شنغهاي”.

كانت معلومات وردت إلى أحمد السمان، رئيس الإدارة المركزية للاستخبارات بالجمارك بتهريب كمية كبيرة من الشماريخ والصواريخ، داخل إحدى الحاويات بالبوليصة رقم 3083112200، باسم شركة و”س. للاستيراد . الجدير بالذكر ان هناك حوالي سبع مستخلصين من ابناء بورسعيد تحوم حولهم الشبهات في استيراد هذة النوعيات المحظورة .

تم تحديد الحاوية 8671126، وفتحها فى وجود لجنة من محمد حسن، مدير عام الاستخبارات، وسعيد نصر، مدير المكافحة لمراجعة 1050 طرد نجف بداخلها، فتم ضبط الشماريخ والصواريخ، والتى قدرت قيمتها الجمركية بـ12 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة بعد التحفظ على المضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة.