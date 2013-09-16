"تنظيمية الثورة" تدعو لمسيرة عصر الأربعاء إحياءً لذكرى مجزرة جولة كنتاكى

دعت اللجنة التنظيمية لما يعرف باسم الثورة الشبابية الشعبية السلمية إخوان اليمن، الجماهير وشباب الثورة إلى الاحتشاد عصر بعد غدٍ الأربعاء للإحياء الذكرى الثانية لواقعة الاعتداءات على الثوار بجولة كنتاكى والقاع.

وتعد واقعة كنتاكى من أبرز الأحداث التى تعرض خلالها ثوار اليمن، حيث تم اعتراض مسيرة شباب الثورة يوم 18 سبتمبر2011 بجولة كنتاكى بشارع الزبيرى جنوب ساحة التغيير، وأسفرت عن استشهاد عشرات من الثوار وإصابة المئات خلال ثلاثة أيام.

وقال حبيب العريقى، عضو اللجنة التنظيمية لما بات يعرف باسم الثورة الشبابية الشعبية فى تصريح له اليوم إن إحياء الذكرى الثانية للمجزرة كنتاكى والقاع يأتى فى إطار تحقيق أهداف الثورة الشبابية التى تعتبر رفع الحصانة عن المخلوع ومحاكمته ورفع ملف جرائمه إلى الجنايات الدولية أهدم تلك الأهداف.

واعتبر العريقى إحياء هذه الذكرى رسالة إلى النظام السابق، وأن محاكمتهم باتت قريبة على الجرائم التى ارتكبوها، فى حق شباب الثورة.

وتتصاعد المطالبة بمحاكمة النظام السابق على الجرائم التى ارتكبها فى حق شباب الثورة باعتباره الهدف المرحلى لهم وللوفاء بحق شهداء الثورة الشعبية السلمية ولجرحى تلك الجرائم.