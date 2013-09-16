قياس "الهيموجلوبين السكرى" يفيد فى معرفة السيطرة على المرض

أكد الدكتور على مطر استشارى علاج القدم السكرى، أن قيام مريض السكر بقياس نسبة الهيموجلوبين السكرى أو بتعبير آخر الهيموجلوبين المرتبط بسكر الجلو كوز HgA1c، يفيد فى معرفة درجة سيطرته على هذا المرض على مدار فترة الثلاثة شهور، السابقة للتحليل حيث تزيد نسبته كلما زاد متوسط نسب سكر الدم خلال هذه الفترة، وبالتالى يعكس درجة تحكم المريض بتركيز السكر فى دمه.

بما أن الهيموجلوين السكرى يوجد فى كريات الدم الحمراء التى يستمر عمرها إلى 120 يوماً، لذلك فنسبته تعكس نسبة سكر الدم خلال فترة 8-12 أسبوع، وتقيس درجة تحكم المريض بتركيز السكر فى دمه ودرجة سيطرته على هذا المرض.

يضيف دكتور مطر، لذلك فإن إجراء هذا التحليل كل ثلاثة شهور يعتبر مكملا للتحاليل المعتادة لقياس نسب السكر فى الدم وفى الأحوال الطبيعية يشكل الهيموجلوين السكرى نسبة 4-6% من هيموجلوبين الدم الكلى والمطلوب، لكى يكون مريض السكر متحكما فيه بصورة طيبة ألا تزيد هذه النسبة عن 7% .