وقعت جامعة عين شمس بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة الرحاب للمشروعات والتجارة فى إطار التعاون بين المجتمع المدني والجامعات فى مجال دعم البحث العلمي والتكنولوجيا بالجامعات وبالشراكة مع رجال الأعمال.

وتتضمن اتفاقية التعاون بقيام الشركة بتقديم عدد ثلاث منح لدراسة الماجستير بمركز الثورة الميكروبية بجامعة عين شمس وتشمل المصروفات الدراسية والبحثية للدراسة مع التأكيد على أن يكون الدارس المتقدم حاصلا على مؤهل متخصص فى الميكروبيولوجي أو علوم الأغذية فى خلال الخمس سنوات الماضية منذ عام 2007 بتقدير جيد جدا ، وللاستفادة من المنحة أن يكون الدارس متفرغاً تفرغ تام للدراسة والبحث ويجيد اللغة الانجليزية أجادة تامة .

قام بالتوقيع الدكتور عاصم أبو المعاطي مدير مكتب التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا والابتكار بتمثيل بجامعة عين شمس والمهندس وائل محمد ترك رئيس مجلس إدارة شركة الرحاب للمشروعات والتجارة عن الشركة.

أ ش أ