مكياج عصريّ على طريقة السمراءNicole Scherzinger

إنّ كلِّ امرأة عصريَّة تريد إضفاء الجاذبيَّة والأناقة على مظهرها، تعتبر العيون الدخانيّة والخدود المحدّدة من أهمِّ المفاتيح الأساسيَّة التي يجب أن تهتمَّ بها. فلِمَ لا تُجدّدين إطلالتك عن طريق اتّباع نصائح نجمة البوبNicole Scherzinger؟

إنَّ مظهرك الليليّ يجب أن يكون من أولى اهتماماتك لطلَّة أكثر عصريَّة وأنوثة؛ لذلك قومي بالاستفادة من نصائح النَّجمات، واتَّبعي خطوات Nicole Scherzinger لطلَّة أكثر عصريَّة وجاذبيَّة، وهذه النَّصائح تتمثَّل في ما يلي:

تابعي فيما يلي :أظافر النجمات بين البساطة والخارج عن المألوف!

1- يُعتبر كريم الأساس أوّل خطوة من خطوات الحصول على مظهر عصريٍّ وجذَّاب. ضعي ـ بدايةً ـ كريماً مرطِّباً على وجهك؛ ليسهل عليك توزيع الأساس، ثمّ طبِّقي كريم الأساس المناسب لنوع بشرتك على الوجه والرَّقبة؛ لأنَّ الأساس الجيِّد يُساعد في الحفاظ على ثبات باقي مستحضرات التَّجميل.

2- ارسمي حاجبيك... وأفضل طريقة لفعل ذلك هي استخدام كريم أساس فاتح تحت الحاجب مباشرة، مع تحديد شكل الحاجب باستخدام الملقط أو الخيط، ثمَّ استخدمي القليل من الظِّلال، لإبراز الحواجب.

3- لمظهر عصريٍّ وجذَّاب، يجب أن تبرزي عينيك بقوَّة. لذلك، امزجي ألواناً عدّة من ظلال العيون، وابدئي باللون الفاتح على الجفن، ثمَّ امزجيه بالألوان الداكنة نحو تجويف العين.

4- ضعي أي لاينر سائلاً على الجفن، قريباً من خطِّ الجفن، وأطيلي الخطَّ حتى النِّهاية. ثمَّ ثبِّتي الأي لاينر باستخدام ظلِّ عيون أسود، فوق خط الأي لاينر، بواسطة فرشاة ذات زاوية، وبتربيتات لطيفة.

5- ولنظرة أكثر جاذبيَّة، استخدمي قلم الكحل الأسود داخل العين، لتحديدها بشكل مثاليٍّ؛ واستخدميه في الزَّاوية الدَّاخليَّة للعين أيضاً، ليمنحك عيون الهرَّة.

6- الرُّموش الاصطناعية ضروريَّة؛ لذلك قومي باختيار الطُّول والشَّكل الذي تفضِّلينه، ثمَّ استخدمي الماسكرا على الرُّموش، لتمنحها كثافة فعليَّة.

7- أبقي الشِّفاه طبيعيَّة باستخدام أحمر شفاه بلون حياديّ شفَّاف، فيُضيف اللمعان والحجم والجاذبيَّة إلى شفتيك.

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