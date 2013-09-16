وصفات طبيعيّة للبشرة الدهنية والحسّاسة

إذا كانت بشرتكِ دهنيّة أو كنتِ تعانين من شدّة حساسيّتها، فعليكِ أن تختاري ما يُناسبها من أقنعة ومرطّبات، حتى تحصلي على إشراقة طبيعيّة خالية من العيوب والمشاكل. ولأنّ المنتجات الطبيعيّة أكثر أماناً وفاعليّة على البشرة، إليكِ عدداً من الوصفات الطبيعيّة الخاصّة بالبشرة الدهنيّة والحسّاسة.

تابعي فيما يلي : متى ألجأ إلى القيام بجلسة تنظيف لبشرتي؟

لذوات البشرة الحسّاسة

يجب أن تحظى بشرتكِ بعناية خاصّة، وأن تستبدلي المنتجات الكيميائيّة بوصفات طبيعيّة رقيقة، وصحيّة على البشرة. قومي باختيار إحدى هاتين الطريقتين، وحافظي على استخدامها مرّتين أسبوعيّاً.

الطريقة الأولى: ملعقة كبيرة من الدقيق مع ملعقة كبيرة من النخالة، ومعهما 4 ملاعق من ماء الورد. ثمّ امزجي العناصر حتى تُصبح كالعجين، قبل أن تضعيها على وجهكِ بواسطة الأصابع. اتركيها لمدّة 20 دقيقة، ثمّ أزيليها بقطعة قطنٍ مبلّلة بماء الورد، ثمّ اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.

الطريقة الثانية: ادهني وجهكِ بـ 5 ملاعق كبيرة من عسل النحل لمدّة 10 دقائق، مع التدليك بأطراف الأصابع المبلّلة بالعسل، لمدّة 3 دقائق، ثمّ نظّفي وجهكِ بقطعة قطن مبلّلة بماء الورد، ثمّ بالماء الفاتر.

أمّا إن كانت بشرتكِ من النوع الدهنيّ، فاعتني بها بالموادّ الطبيعيّة، وذلك بإحدى الطرق التالية:

الطريقة الأولى: اخلطي ملعقة كبيرة من عسل النحل مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع بياض بيضة، ثم ادهني بها وجهكِ، ما عدا منطقة ما حول العينين، ثمّ اغسليها بالماء الفاتر والصابون الخاصّ بالبشرة الدهنيّة، بعد 10 دقائق، وعطّري وجهكِ بماء الورد.

الطريقة الثانية: قطّعي الخيار شرائح رفيعة جداً، وغطّي الوجه بها لمدّة 20 دقيقة. بالإمكان كذلك دهن البشرة بالخيار بعد عصره. يُزال القناع ـ بعد ذلك ـ بالماء الفاتر، ويُعطّر الوجه بماء الورد أيضاً.

الطريقة الثالثة: أضيفي بياض بيضة إلى معلقتين من عصير الليمون، مع ملعقة كبيرة من الماء الدافئ، ثمّ ادهني بها الوجه واتركيه قليلاً. اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر، ثمّ عطّريه بماء الورد.

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