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ضياء السيد: غانا ليست أسوأ أو أفضل المنافسين

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ضياء السيد: غانا ليست أسوأ أو أفضل المنافسين ضياء السيد: غانا ليست أسوأ أو أفضل المنافسين

يؤمن ضياء السيد المدرب العام لمنتخب أن قرعة المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2014 جاءت متوازنة بشكل كبير.

وأوقعت القرعة الفراعنة في مواجهة صعبة أمام النجوم السوداء.

وستقام مباراة الذهاب خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر المقبل في العاصمة الغانية أكرا، على أن يستضيف الفراعنة النجوم السوداء في مباراة الإياب خلال الفترة من 15إلى 19نوفمبر.

وقال السيد لـFilGoal.com: "القرعة متوازنة، فجميع المنتخبات التي تأهلت لهذا الدور قوية بما يكفي للمنافسة على الصعود للمونديال".

وتابع "غانا ليس أسوأ أو أفضل المنافسين، فهي لا تختلف عن باقي المنتخبات".

وأتم "من الجيد أن نلعب مباراة الإياب في مصر، حتى نعرف المطلوب منا للتأهل بعد نتيجة مباراة الذهاب".

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