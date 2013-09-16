غانا .. رطوبة 80% وأمراض مستوطنة تواجه مصر في رحلة الـ7 ساعات

درجة حرارة مرتفعة نسبيا ونسبة رطوبة عالية، أهم التحديات التي تواجه منتخب مصر خلال رحلته إلى غانا لمواجهة منتخب النجوم السوداء في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.

فوفقا للمعلومات الصادرة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تصل درجة الحرارة العظمى في العاصمة الغانية أكرا خلال شهر أكتوبر إلى 31 درجة مئوية، ولا تقل عن 23.

بينما تشهد الدولة التي تقع عاصمتها على ساحل خليج غينيا، ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة التي تصل إلى 80%.

أما على صعيد رحلة الطيران، فهي تستغرق من القاهرة إلى غانا سبع ساعات، مع الأخذ في الاعتبار القيام بترانزيت في مدينة لاجوس النيجيرية لإنزال المسافرين القاصدين إياها.

نسبة المسلمين تشكل 15% من إجمالي سكان غانا، وهو الأمر الذي يضمن للاعبي منتخب مصر توفر اللحوم الحلال المذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية.

الإمكانيات الطبية في غانا محدودة، ولذلك تعد الحمى الصفراء والكبد الوبائي والملاريا والتيفيود والالتهاب السحائي والكوليرا من أهم الأمراض المستوطنة هناك، ولذلك يجب الحصول على التطعيمات اللازمة قبل السفر.

الحالة الأمنية في العاصمة أكرا عالية، ونسبة الجريمة فيها طبيعية على عكس المناطق النائية والمدن الريفية في البلاد.

وتحتوي العاصمة الغانية على العديد من الفنادق الفخمة التي تبلغ قيمة الليلة فيها 100 دولار، ما يضمن إقامة مريحة لبعثة الفراعنة هناك.

يُذكر أن عدد الجالية المصرية في غانا يبلغ 30 مواطنا وفقا لإحصاء وزارة الخارجية.