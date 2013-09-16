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تغريدة غانية - حتى لو فزنا مليون.. صفر سنخسر في الإياب!

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تغريدة غانية - حتى لو فزنا مليون.. صفر سنخسر في الإياب! تغريدة غانية - حتى لو فزنا مليون.. صفر سنخسر في الإياب!

عقب القرعة التي أوقعت منتخب غانا في مواجهة الفراعنة في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا تباينت ردود الأفعال في غانا من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بين التفاؤل بمواجهة والتشاؤم الذي غلب على معظمهم.

البعض أكد إن غانا قد خرجت رسميا من البطولة

1- غانا بالفعل خرجت

2 – غانا خرجت

3 – غانا خارج كأس العالم

4 – إنها النهاية بالنسبة لنا أمام مصر، هذا الجيل لن يرى البرازيل في 2014.

5 – نحن لا نذهب إلى مصر ونعود بتعادل أو مكسب أبدا

وجاءت التغريدة الأكثر تشاؤما

6 – غانا خرجت، مباراة الإياب في مصر؟ حتى لو فزنا في المباراة الأولى مليون – صفر سيتمكنوا من الصعود في ملعبهم .. لقد ضاع حلمي بالذهاب للبرازيل.

على الناحية الأخرى ظهر التفاؤل على بعض التغريدات

7 - غانا تواجه مصر في تصفيات كأس العالم، سنفوز بمباراتي الذهاب والإياب إن شاء الله

8 – منتخب مصر لم يعد جيد كما اعتاد أن يكون، يجب أن نفوز بتلك المباراة

9 - غانا ومصر سوف تكون مثل مباراة غانا وأمريكا .. جميعنا يعرف كيف تنتهي هذه، سنحطم قلب برادلي مرة أخرى

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فيديو اليوم السابع

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