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وزير الرياضة ينفي ' شائعة ' استضافة برج العرب لموقعة مصر وغانا

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وزير الرياضة ينفي ' شائعة ' استضافة برج العرب لموقعة مصر وغانا وزير الرياضة ينفي ' شائعة ' استضافة برج العرب لموقعة مصر وغانا

نفى طاهر أبو زيد وزير الرياضة المصري ما تردد عن وجود قرار بخوض مباراة غانا في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم على ملعب برج العرب بحضور الجماهير.

وقال أبو زيد لـFilGoal.com "هذا الكلام عار تماما من الصحة، الأمر في يد جهات سيادية وليس القرار في يدنا حتى نتخذه."

وكانت قناة "الحياة" قد أعلنت مواجهة لغانا على ملعب برج العرب وبحضور الجماهير.

وأضاف أبو زيد "بالطبع سنبذل قصارى جهدنا لكي تقام المباراة على ملعب برج العرب أو استاد القاهرة بحضور الجماهير."

ويلزم الاتحاد الدولي لكرة القدم مسؤولي الكرة المصرية بتحديد ملعب المباراة في موعد أقصاه 20 سبتمبر الجاري.

ومن المفترض أن تقام مباراة الإياب خلال الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر المقبل.

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