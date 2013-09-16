عزمي مجاهد يروي تفاصيل شائعة استضافة برج العرب للمباراة الفاصلة

يروي عزمي مجاهد المتحدث الإعلامي لاتحاد الكرة تفاصيل شائعة استضافة استاد برج العرب لمباراة غانا الفاصلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014.

وقال عزمي مجاهد لـFilGoal.com "ما حدث إنني كنت في مداخلة مع قناة الحياة وقلت بأنني قد بدأت التحرك من أجل استضافة استاد القاهرة أو برج العرب لمباراة غانا".

وأضاف "فوجئت بعد ذلك بأن القناة أعلنت في شريط إخباري إن المباراة ستقام على ملعب برج العرب على لسانه وهذا لم يحدث".

ويجبر الفيفا الاتحادات على أن تحدد الملاعب التي ستقام عليها مباريات المرحلة الأخيرة يوم 20 سبتمبر المقبل بحد أقصى.