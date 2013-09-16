ننشر خطة إدارة بلبيس التعليمية لاستقبال العام الدراسى الجديد

وضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية خطة جديدة استعداداً لاستقبال العام الدراسى الجديد الأسبوع المقبل، وذلك من خلال متابعة أعمال الصيانة والترميمات بالمدارس التى تحتاج لإصلاحات وتسليم الكتب الدراسية وتوزيعها على جميع المدارس بمختلف مراحلها التعليمية الابتدائى والإعدادى والثانوى العام والفنى.

وفى إطار الاستعدادات للعام الدراسى الجديد أرسلت إدارة بلبيس التعليمية مذكرة رسمية لفخرى عبد العزيز رئيس مجلس مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية تخاطبه فيها بضرورة القيام بحملة لرش المدرسة قبل بداية العام الدراسى الجديد الأسبوع القادم حرصا على حياة الطلاب.

ومن جانبه، قال فخرى عبد العزيز، إنه تم على الفور إرسال سيارات لرفع مخلفات أعمال الصيانة من العديد من المدارس التى تم عمل صيانة لها وتم رفع الأتربة وسوف يتم التنسيق مع مديرة الصحة للقيام برش المدارس قبل العام الجديد.

فيما أكد "محمد حسين أيوب" مدير إدارة بلبيس التعليمية أنه يوجد "400" مدرسة بمختلف المراحل تابعة للإدارة مجهزة لاستقبال الطلبة والطالبات ومؤخرا تم افتتاح مدرسة الشهيد هاشم الرفاعى بأنشاص الرمل التابعة لإدارة بلبيس التعليمية ورغم افتتاح وزير التعليم لها لكن ينقصها المرافق الهامة من المياه والكهرباء والمحافظ أعطى تعليمات مشددة بسرعة إدخال الكهرباء والمياه للمدرسة.

وتم عمل جولات مكثفة على جميع المدارس للتأكد من نظافتها وتواجد العاملين منذ بدء اليوم الأول للدراسة والانتهاء من أعمال الصيانة من كهرباء ومياه وسباكة ونجارة وغيرها والتأكد من وصول الكتب الدراسية لجميع المدارس وحول القرار الصادر من الحكومة والخاص بإعفاء الطلبة والطالبات من المصروفات المدرسية أكد مدير الإدارة بأنه لم يتلقى أى قرار رسمى بشأن هذا الموضوع ولكن يوجد خصم بنسبة 25% على المصروفات بالنسبة لأبناء العاملين بالتربية والتعليم.

وأكد "أيوب" بأنه تم صرف "39" صنف من مخازن المديرية بنسبة 90% وصرف 30% للمدارس الإعدادية بنسبة 95% وللتعليم الثانوى العام والفنى.

وتم توزيع "320" مقعد وتخت على المدارس المحتاجة وإرسال كشوف إلى المدارس بحسب الاحتياجات وتم الانتهاء من أعمال الصيانة بمدارس انشاص الرمل الثانوية وحفنا الإبتدائية وبساتين إسماعيلية والمدارس الجديدة والتى تعمل بنظام الفترتان.. والمدارس التى لم يتم الانتهاء من ترميمها هى قهلة الجبلة والسعداوى والعايدى وسنهود للتعليم الأساسى وجناح هاشم الرفاعى الجديدة.

وأضاف بأنه تم إعطاء تعليمات مشددة لجميع المدارس باستقبال أولياء الأمور عقب الساعة الثانية عشر ظهرا وأيضاً تم إرسال مذكرة عاجلة لجميع مديرى المدارس بمختلف مراحلها من التعليم الأساسى والإعدادى والثانوى والفنى، بعد التطرق إلى أى موضوعات تخص الناحية السياسية وعدم السماح للطلاب بحمل أى إشارات تنحاز لتيار معين وإزالة كافة الشعارات من على جدران المدارس، ومع تحمل مديرى المدارس المسؤولية كاملة عند عدم تنفيذ تلك التعليمات، وأضاف أيوب أنه مديرى المدارس قد اجتمعوا مع المدرسين وتفهوا الأمر وأن المدارس عبارة عن منبر تعليمى بحت وقام مديرى المدارس بالتوقيع بشكل رسمى على هذا الأمر.

وحول مكافآت المتعاقدين أكد "أيوب" بأنه يوجد "64" مدرسة لم تصرف حتى الآن وتم عمل "13" مكاتبة وسيتم الصرف خلال أيام وجملة مستحقات العاملين "60" مليون جنيه تم صرف "42" وباقى "18" مليون والعقود والتظلمات لم تحصل على المستحقات.

وعن خطة الإدارة لتأمين المدارس فى ظل الأوضاع الراهنة التى تمر بها البلاد أكد مدير الإدارة بأنه تم عمل دورات تدريبية لعدد "614" إدارى للتدريب على أعمال الأمن وأمن البوابة والنوبتجية حتى يكونوا مستعدين فى حالة تعرض أى مدرسة للمخاطر وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث واستخدام طفايات الحرائق وغلق مصادر الكهرباء والمياه وأمن الكنترول والتنسيق أثناء الامتحانات وأيضا إزالة أى ملصقات على جدران المدارس وشعارات لتوجهات سياسية معينة وسيتم رفع العلم المصرى فقط وعلم محافظة الشرقية بكل ساريات المدارس، وأشار إلى استلام جميع المدارس للجداول الدراسية والمناهج والتحضير لليوم الدراسى الأول ومن خلال المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية تم تدعيم المدارس بأثاث جديد حيث تم تدعيم مدرسة الإعدادية بنين بحوالى "40" تختة ومدرسة الطحاوية "40" تختة جديدة ومدرسة كفر أيوب"76" تختة وتبرع رجل الأعمال عاطف عبد ربه بتخت جديدة لمدرسة الشهيد هاشم الرفاعى بأنشاص الرمل.

وأكد "أيوب" بأن وزارة التربية والتعليم وجهت بأن يبدأ العام الدراسى الجديد تحت شعار" عام دراسى ﺁمن" وتم التنبيه على جميع العاملين والمدرسين بأخذ الإجراءات الأمنية الوقائية وتفعيل دور مجلس الأمناء مع المرور الميدانى وجميع القيادات بالإدارة ستتواجد من السابعة صباحا حتى الانتهاء اليوم الدراسى لمتابعة سير العملية التعليمية.