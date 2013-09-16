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محافظ الإسكندرية يتعهد بحل مشكلة الطلاب المقبولين بكليات الأقاليم

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محافظ الإسكندرية يتعهد بحل مشكلة الطلاب المقبولين بكليات الأقاليم محافظ الإسكندرية يتعهد بحل مشكلة الطلاب المقبولين بكليات الأقاليم

تعهد اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، خلال اجتماعه مع أولياء الأمور بحل مشكلة طلاب الثانوية العامة المقبولين بكليات الأقاليم، بعد تظاهراتهم لعدة أيام أمام إدارة الجامعة بمنطقة الشاطبى، للمطالبة بإلغاء فتح التحويل الورقى بين الجامعات.

وأكد عدد من الطلاب الثانوية العامة المقبولين بكليات الأقاليم أن أولياء الأمور اجتمعوا مع محافظ الإسكندرية، ووعدهم بالتواصل مع وزير التعليم العالى لحل أزمة الطلاب خلال يومين.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة المقبولين بكليات الأقاليم واصلوا تظاهرهم لليوم الثامن على التوالى أمام مبنى الإدارى لجامعة الإسكندرية، للمطالبة بفتح التحويل الورقى بين الجامعات.

ورددوا هتافات منها "يا للى ساكت ساكت ليه.. حولت إلكترونى ولا أيه"، و"أنا طالب مش بلطجى"، و"عندنا مشكلة عايزين حلها.. إزاى البنت تبعد عن أهلها"، و"لا بديل عن فتح باب التحويل".

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