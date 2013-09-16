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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يشارك فى "حملة نظافة" بمدينة الطور

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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يشارك فى "حملة نظافة" بمدينة الطور بالصور.. محافظ جنوب سيناء يشارك فى "حملة نظافة" بمدينة الطور

وسط مشاركة شعبية ومجتمعية ضمت الأهالى والموظفين والعمال، شارك اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى حملة النظافة الكبرى التى دعا إليها بمدينة طور سيناء، بتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة تحت شعار نظف مدينتك، وقد شارك بالحملة عدد كبير من طلبة المدارس، وصغار السن، وأمر المحافظ بصرف 10 جنيهات كحافز لهم لإنماء روح المشاركة المجتمعية لديهم، كما أمر بأن تشمل الحملة كافة المناطق السكنية والمناطق المحيطة بالمدارس، ورافق المحافظ فى حملة النظافة المهندس يحيى عبد الله مدير الادارة المركزية لتدوير المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

كما تفقد المحافظ أثناء جولته بالمدينة، الأعمال الجارية بالصالة المغطاة وحمام السباحة بأستاذ الطور، ثم تفقد المخبز الاستراتيجى لإنتاج رغيف الخبز وتابع سير خط الانتاج، وأكد على ضرورة الجودة والوزن القانونى للرغيف، كما تفقد منطقة الإسكان الجديد وتابع أعمال الرصف وأمر بإزلة كافة التعديات المقامة حول المساكن.

وقد رافق المحافظ أثناء جولته اللواء أحمد فوزى سكرتير عام المحافظة والأستاذ فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، وعلى أنور الشناوى مدير عام الشباب والرياضة وعدد من المسئولين بالجهاز التنفيذى بالمحافظة.

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