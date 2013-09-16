"ابن خلدون" يحذر من مجزرة قد تحدث ضد الشيعة في "زاوية أبو مسلم"

كتب : صبحي عبدالسلام الإثنين 16-09-2013 16:14

أكدت داليا زيادة، مدير مركز ابن خلدون، أن قرية "زاوية أبو مسلم" بالجيزة التي شهدت جريمة قتل وسحل عدد من قيادات الشيعة، وعلى رأسهم الشيخ حسن شحاتة قبل أسابيع، تستعد لجريمة جديدة في حق الشيعة.

وقالت إن القرية تنتظر كارثة جديدة، قد تحدث في أي لحظة، حيث يقوم الآن عدد كبير من الأهالي بحصار بيت القيادي الشيعي فرحات محمد علي، ويتم قذف المنزل بالطوب والحجارة لمنعه هو وأتباع المذهب الشيعي في مصر من الاحتفال بمولد الإمام الرضا.

وناشدت "زيادة"، السلطات المصرية وقوات الأمن التحرك فورا لقرية زاوية أبو مسلم، لوقف الهجوم على منزل القيادى الشيعي فرحات محمد علي، ووقف الهجوم عليه بالطوب والحجارة كخطوة أولى تمهد لاقتحام المنزل وقتل من فيه من أتباع المذهب الشيعي في مصر.