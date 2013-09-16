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رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الليبي: أدعو الشعب المصري إلي الحوار والمصالحة

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رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الليبي: أدعو الشعب المصري إلي الحوار والمصالحة رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الليبي: أدعو الشعب المصري إلي الحوار والمصالحة

كتب : أ ش أ الإثنين 16-09-2013 15:16

دعا رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الليبي عبد المنعم اليسير، الشعب المصري بجميع طوائفه إلى الحوار والمصالحة، مهما تأزمت الأمور من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد.

وقال اليسير، إن "ما يحدث في هو شأن داخلي ليس لنا علاقة به، ونرفض أي تدخل من أية جهة"، مؤكدا أن الشعب المصري هو ما يحدد مصيره واتجاهاته.

وأضاف أن "مصر دولة شقيقة كبرى نتمنى لها اجتياز هذه الأزمة التي تمر بها"، مؤكدا أنها ستعبر هذه الأزمة بنجاح بفضل وحدة شعبها، ونوه اليسير بأنه يوجد تعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في المجال الأمني، وذلك لمكافحة تهريب السلاح وتأمين الحدود من الهجرة غير الشرعية.

وتابع "نحن كلجنة أمن قومي بالبرلمان الليبي نطالب بالتعاون مع مصر في تأمين الحدود وتوفير الأمن المشترك من أجل عودة الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين".

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