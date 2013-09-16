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الخدمات البيطرية: استيراد 11 ألف رأس ماشية و18 ألف طن لحوم لعيد الأضحى

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الخدمات البيطرية: استيراد 11 ألف رأس ماشية و18 ألف طن لحوم لعيد الأضحى الخدمات البيطرية: استيراد 11 ألف رأس ماشية و18 ألف طن لحوم لعيد الأضحى

كلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم تسهيلات لتوفير اللحوم للمستهلكين بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة لمواجهة الزيادة فى الاستهلاك ولمواجهة الارتفاع المتزايد فى معدلات الاستهلاك من اللحوم الحمراء والبيضاء خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس هيئة الخدمات البيطرية، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه قد تم خلال الشهر الماضى استيراد أعداد كبيرة من العجول البقرى المعدة للذبيح من كل من السودان وإثيوبيا وجيبوتى بإجمالى 2579 رأسا من الأبقار وعدد 9216 رأسا من الجمال ليصل إجمالى الأبقار والجمال المستوردة إلى أكثر من 11 ألفا و90 رأسا من الماشية بالإضافة إلى استيراد كميات من لحوم الأبقار المجمدة والمبردة بلغت 11916 طنا ومن لحوم الجاموسى المجمدة 6648 طنا ولحوم الضأن المجمدة التى بلغت 164 طنا.

وأضاف سليم أن إجمالى كميات الكبدة والكلاوى والقلوب المجمدة التى تم استيرادها من الخارج وتصل خلال الأيام القليلة القادمة بلغ 13 ألفا و292 طنا والتى تصل إلى الموانئ المصرية من كل من "البرازيل ونيوزيلندا وأمريكا واستراليا وكندا والسودان".

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