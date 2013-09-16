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محافظ البحر الأحمر الجديد: لا أنتمي لأي حزب.. أنا مصري أخدم أبناء وطني

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محافظ البحر الأحمر الجديد: لا أنتمي لأي حزب.. أنا مصري أخدم أبناء وطني محافظ البحر الأحمر الجديد: لا أنتمي لأي حزب.. أنا مصري أخدم أبناء وطني

كتب : صلاح عبدالله منذ 19 دقيقة

نفى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الجديد، انتماءه لأي حزب سياسي، مؤكدا أنه مصري يخدم أبناء وطنه فقط.

وأضاف المحافظ: "أتمنى من الله أن يعينني على ما كُلِّفت به في ظل هذه الظروف العصيبة"، مشددا على ضرورة التعاون في كل المجالات، ومؤكدا أن البحر الأحمر من المدن المتفردة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته المحافظة للواء سعد الدين أمين السكرتير العام، لبلوغه سن التقاعد، والذي حرص المحافظ الجديد على حضوره.

وكان اللواء أحمد عبدالله وصل صباح اليوم لتولي مهام منصبه، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت.

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