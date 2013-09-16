شهود عيان في دلجا: إطلاق قنابل الغاز على التجمعات

المنيا - أشرف كمال: الأثنين , 16 سيبتمبر 2013 16:27

قامت صباح اليوم القوات الأمنية المتواجده بقرية دلجا عقب اقتحامها بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع على عدد من التجمعات التى كونها الأهالى فيما بينهم.

وأكد أحد شهود العيان الذى رفض ذكر أسمه أن عددًا من أنصار المعزول حاولوا تجميع أنفسهم، وعمل تجمعات بشرية والاحتكاك برجال الأمن؛ إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل بعد أن أطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيلة للدموع عليهم بكثافة وتم تفريقهم تمامًا.

> وأضاف أنه لم يتم إطلاق أى أعيرة نارية أو خرطوش من جانب قوات الجيش والشرطة إلا عند وصول تعزيزات أمنية للمتواجدة، وهذه تعتبر لغة تخاطب بين القوات وبعضها وليست استهدافًا للمواطنين.

> واستكمل الشاهد حديثه قائلا:" يوجد المئات من المتورطين فى أعمال العنف والمطلوبين لدى الأجهزة الأمنية قاموا بالهرب فجر اليوم عند سماع خبر قدوم الجيش".