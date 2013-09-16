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نيزك يشق سماء ولاية تطاوين التونسية

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نيزك يشق سماء ولاية تطاوين التونسية نيزك يشق سماء ولاية تطاوين التونسية

 

شق نيزك الليلة الماضية سماء ولاية تطاوين في اتجاه الصحراء وصفه عدد من شهود العيان بكتلة كبيرة من النيران خلفت خطا أزرق ظنها البعض من الالعاب النارية وشبهها اخرون بطائرة تحترق. وأكد مصدر أمني بالجهة أن جهود عناصر الجيش التونسي وكافة الاطراف المهتمة بالأمر متواصلة للتأكد من نزول النيزك ومن ثمة تحديد مكانه أو عدم نزوله.

وبهذا الخصوص أوضح أستاذ التاريخ والرئيس السابق لجمعية أحباء ذاكرة الارض بتطاوين الحبيب بالهادي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن ارتطام مثل هذه النيازك باليابسة يحدث عادة دويا كبيرا وحفرة عميقة حسب حجمه فيما تنتهي بعض النيازك بالاحتراق الكامل دون أن تخلف أثرا على الارض وهو ما وقع عدة مرات عبر التاريخ في المثلث الصحراوي لبلادنا.

يذكر أن اخر نيزك نزل على أرض ولاية تطاوين كان في منطقة بني مهيرة 35 كلم شرقي مدينة تطاوين سنة 2001 وهو من النيازك العادية فيما كان النيزك الذى نزل سنة 1931 بمدينة تطاوين من النوع النادر ومازال البعض منه معروضا بمتحف ذاكرة الارض بتطاوين.

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