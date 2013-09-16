السفارة البريطانية بالقاهرة تنعي شهيد الشرطة بعد وفاته بمستشفيات لندن

علمت السفارة البريطانية بالقاهرة بوفاة الملازم أول محمد محمود عبد العزيز أثناء علاجه في أحد مستشفيات لندن حيث أصيب في ميدان النهضة في 14 أغسطس، و تقدمت السفارة بالتعازي لأهل الفقيد و أصدقائه.

و على عكس بعض التقارير المتداولة في الإعلام، فقد عبرت السفارة البريطانية عن سعادتها بقدرتها على تقديم خدمة الحصول على التأشيرة للملازم أول محمد محمود عبد العزيز في أقصر مدة ممكنة نظراً للطبيعة الخاصة للموقف وذلك للعلاج في المملكة المتحدة.و اكدت تلقيها لطلب التأشيرة يوم 4 سبتمبر الجاري و قامت على الفور بالتعامل مع الطلب و تم إصدار التأشيرة يوم 5 سبتمبر. و أكدت السفارة استمراها وبسعادة، في تسهيل طلبات استثنائية مشابهة و أكدت تعاملها عن قرب مع وزارة الداخلية لتجميع الأوراق الضرورية.