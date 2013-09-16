"دراسات الإعلام": الأداء الإعلامى لـ"لجنة الخمسين" يحتاج إلى تطوير

أكد عماد حجاب المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات الإعلام، أن الأداء الإعلامى لـ"لجنة الخمسين" لتعديل الدستور جيد, لكنه يحتاج إلى تطوير وتوطيد للعلاقة مع وسائل الإعلام للتغلب على مشاكل الحصول على المعلومات التى يواجهها الإعلاميين أثناء تغطيتهم الإعلامية لأعمالها.

وطالب حجاب فى تصريحات صحفية بضرورة تعريف المواطنين والرأى العام بصفة دائمة يومية بخطوات إعداد مواد الدستور، وقيام وسائل الإعلام بدور رئيسى من خلال إدارة حوارات مجتمعية عنه تقوم ببثها ونشرها للمواطنين، مما يساهم فى احترام حقهم فى المعرفة باعتباره حقا من حقوق الإنسان وتكوينهم للرأى بشأنها قبل توجههم للاستفتاء عليه.

ودعا حجاب إلى أهمية استجابة أعضاء لجنة الخمسين لمقترحات نقابة الصحفيين العشرة التى قدمتها لدعم حرية واستقلال وسائل الإعلام وحرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات وتكوين مجلس وطنى مستقل للصحافة والإعلام.

وشدد عماد حجاب على أهمية دور الإعلام فى هذه المرحلة التى تمر بها مصر فى تأسيس الدولة المدنية الحديثة، داعيا كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية والمفكرين والمثقفين بالتعاون مع الدكتورة هدى الصدة مقرر لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين وتقديم مقترحاتهم إليها لكى يتم مناقشتها والأخذ بها فى لجنة الخمسين وتطوير النصوص الحالية التى قدمتها لجنة العشرة للخبراء.

وطالب حجاب بالنص فى الدستور على إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية ومفوضية لمكافحة الفساد ومفوضية لمنع التمييز بكافة أشكاله ومفوضية للانتخابات والنص فى مادة مستقلة على تجرم التعذيب كجريمة يعاقب عليها القانون، وكذلك النص فى ديباجة الدستور على أنه جاء بعد ثورة عظيمة للشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو.