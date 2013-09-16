مبادرة مشتركة لـ"مصر الخير والمصرية للاتصالات" للحد من انتشار فيروس سى

تطلق مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع مجموعة المصرية للاتصالات، اليوم الاثنين، مبادرة للحد من انتشار فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى، فيروس سى، وتطوير بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة، وذلك بتكلفة تصل لـ42 مليون جنيه.

وتتضمن المبادرة مشروعين، الأول يحمل اسم "مصر خالية من فيروس سى" ويهدف لتطوير البنية التحتية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بجانب تدريب العاملين بها على احدث سبل الوقاية من انتشار العدوى.

ويتضمن المشروع الثانى تطوير بنوك الدم التابعة للوزارة، يشمل إنشاء قاعدة بيانات رئيسية تضم تلك البنوك، وربطها ببعض عن طريق شبكة الانترنت، بهدف تسهيل الإطلاع على كميات الدم المتوافرة بكافة البنوك، وأنواع الفصائل، ونسب العجز بها.