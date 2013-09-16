محافظ الجيزة: بدء المرحلة الثانية لوحدات "سكان العشوائيات"

أكد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، على أنه تم اليوم تسليم قطع الأراضى اللازمة لإنشاء المرحلة الثانية للوحدات السكنية لسكان عشش السكة الحديد بشارع السودان، للمقاول المختص على أن يتم تسليمها بعد ستة أشهر فور الانتهاء منها، ومن ثم تسليمها لسكان العشوائيات، لافتا أن المرحلة القادمة ستشهد اهتماما كبيرا ودعما من الحكومة والمحافظة لسكان العشوائيات.

وأضاف عبد الرحمن، فى مؤتمر صحفى عقب الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى، اليوم الاثنين، لسكان عشش السكة الحديد بشارع السودان، أن تكلفة المرحلة الثانية والثالثة من الوحدات السكنية تبلغ 4.5 مليون جنيه، ويبلغ عدد الوحدات بالمرحلتين 60 شقة مساحة كل شقة 63 مترا، يتم تسليمها للسكان فور الانتهاء منها.

وكشف عبد الرحمن عن وجود عدة مناطق يتم دراستها حاليا لبدء العمل بها وتطويرها بالتنسيق مع الحكومة من جهة وما وعد به حاكم الشارقة من جهة أخرى، لافتا إلى أن التفاوض مع السكان فى مرحلته النهائية وكتابة العقود لتسليم العشش وبناء الوحدات السكنية لهم.