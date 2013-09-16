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مسؤول بريطاني:التغييرات بالشرق الأوسط هائلة..و تعزيزالديمقراطية يستغرق وقتا

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مسؤول بريطاني:التغييرات بالشرق الأوسط هائلة..و تعزيزالديمقراطية يستغرق وقتا مسؤول بريطاني:التغييرات بالشرق الأوسط هائلة..و تعزيزالديمقراطية يستغرق وقتا

قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليستر بيرت إن التغييرات التي شهدتها  دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2011 كانت هائلة، وأكد انها  مجتمعة تمثل أكبر التطورات الدولية في القرن الحادي والعشرين.

و قال بيرت في كلمة له إلى أن هذه  التغييرات  اتخذت أشكال عدة في الدول المعنية، لكن الحافز الأساسي للثورات التي اكتسحت المنطقة كان نفس الحافز دائما و هو المطالبة بحقوق مشروعة واحترام الكرامة الفردية، بما في ذلك إمكانية إيجاد فرص العمل وأن يتمكن المواطنون من ممارسة تجارتهم دون تدخل من الدولة.

و أضاف إلى انه يدرك أن  تعزيز الديموقراطية عملية تستغرق وقتا طويلا  حيث لا يمكن تأسيس مؤسسات ديموقراطية وتوفير الملايين من فرص العمل بين ليلة وضحاها. وتلبية التوقعات الكبيرة للشعوب عملية معقدة ومليئة بالتحديات، وهي عملية تزداد صعوبة في وسط بيئة أمنية غير مستقرة.

وقال إن أولوياتهم  في السنة الحالية، ، هي مساندة جهود الحكومات لمعالجة هذه الضغوط، والتركيز على المجالات الضرورية حقا في الدول التي تمر بالتغيير، وتوفير المزيد من المساندة التي تتجاوز الدعم الدولي الحالي.

 

 

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