الحكومة الفلسطينية مستعدة لتوريد الوقود لغزة بدون ضريبة برعاية مصرية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، أن الحكومة على استعداد لتوريد الوقود فورا إلى محطة توليد كهرباء غزة بدون الضريبة الخاصة التى تفرض على الوقود الصناعى.

وأضاف بسيسو اليوم، الاثنين، أن توريد الوقود سيتم بناءً على الاتفاق الذى تم بين الحكومة السابقة وممثلى قطاع الطاقة فى غزة وبرعاية من الأشقاء فى جمهورية مصر العربية بخصوص توريد الوقود الصناعى لمحطة التوليد والذى تضمن إلغاء الضريبة الخاصة على الوقود الصناعى والتى تقدر بحوالى 3 شيكل لكل لتر.

وقال "إن خزينة الدولة تختصر حوالى 3 شيكل لكل لتر دعما لأهلنا فى قطاع غزة من أجل تشغيل محطة توليد الكهرباء والذى يقدر احتياجها بـ54 مليون شيكل شهريا فى حال تشغيل المحطة بكامل قدرتها وذلك لتقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائى فى غزة".