أخبار عاجلة

نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء -
وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي -
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية -
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي -
محافظ الإسماعيلية: نستهدف توريد 50 ألف طن قمح هذا العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحكومة الفلسطينية مستعدة لتوريد الوقود لغزة بدون ضريبة برعاية مصرية

Google+ Print
الحكومة الفلسطينية مستعدة لتوريد الوقود لغزة بدون ضريبة برعاية مصرية الحكومة الفلسطينية مستعدة لتوريد الوقود لغزة بدون ضريبة برعاية مصرية

أعلن المتحدث باسم الفلسطينية إيهاب بسيسو، أن الحكومة على استعداد لتوريد الوقود فورا إلى محطة توليد كهرباء غزة بدون الضريبة الخاصة التى تفرض على الوقود الصناعى.

وأضاف بسيسو اليوم، الاثنين، أن توريد الوقود سيتم بناءً على الاتفاق الذى تم بين الحكومة السابقة وممثلى قطاع الطاقة فى غزة وبرعاية من الأشقاء فى جمهورية العربية بخصوص توريد الوقود الصناعى لمحطة التوليد والذى تضمن إلغاء الضريبة الخاصة على الوقود الصناعى والتى تقدر بحوالى 3 شيكل لكل لتر.

وقال "إن خزينة الدولة تختصر حوالى 3 شيكل لكل لتر دعما لأهلنا فى قطاع غزة من أجل تشغيل محطة توليد الكهرباء والذى يقدر احتياجها بـ54 مليون شيكل شهريا فى حال تشغيل المحطة بكامل قدرتها وذلك لتقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائى فى غزة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر