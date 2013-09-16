برلمانى لبنانى: الأمن اعتقل 6 من حزب الله بسبب شبكة اتصالات زحلة ثم تراجع

ألمح عضو كتلة حزب الكتائب بالبرلمان اللبنانى، إيلى مارونى، اليوم الاثنين، إلى تقصير قوى الأمن اللبنانى تجاه قيام حزب الله بمد شبكة اتصالات خاصة بالحزب فى مدينة زحلة بشرق لبنان.

وقال مارونى فى تصريحات صحفية، إن القوى الأمنية كانت تراقب أعمال فريق حزب الله دون أن تقوم بأى فعل، مشيراً إلى أنه أبلغ من مرجع أمنى أن القوى الأمنية أوقفت ستة أشخاص من فريق ورشة عمل مد اتصالات حزب الله لكنه فى اتصال آخر معه أبلغه المرجع ذاته أن الأمر أصبح بيد القوى الأمنية فى بيروت.

وجدد مارونى رفضه السماح لما أسماه دويلة حزب الله بأن تمر فى زحلة، مؤكدا أنه تلقى وعودا من فاعليات سياسية بأن هذا الأمر لن يتكرر، موضحاً أن تحرك أهالى زحلة أرغم مسلحى حزب الله على الانسحاب، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن هذا الموضوع.