"الأئمة والدعاة" بكفر الشيخ تطالب بصرف مكافأة خطبة الجمعة للمفتشين ومديري الإدارات

كتب : كرم القرشي منذ 34 دقيقة

طالبت نقابة الأئمة والدعاة بكفر الشيخ، بضرورة حصول المفتشين ومديري اﻹدارات والعموم على مكافأة خطبة الجمعة، طبقًا للمنشور الصادر برقم 93 لسنة 2012، وطبقًا لتوجيهات وزير الأوقاف، حيث تضمن البند الثامن منه بتكليف السادة المفتشين ومديرين الإدارات والمديرين العموميين بإلقاء خطبة الجمعة أسبوعيًا نظير مكافأة 50 جنيه، وذلك بداية من خطبتي عيد الأضحى المبارك وخطبة الجمعة في نفس اليوم 26 أكتوبر 2012، حتى إصدار المنشور 86 لسنة 2013، الذي يقضي بإلغاء خطبة الجمعة بمتابعة الأئمة في المساجد وكتابة تقارير عن خطبهم تحقيقًا لوسطية الخطاب الديني، واستبدالها بندوة خلال أيام الأسبوع حسب ما جاء بالمنشور سالف الذكر.

وقال عبدالناصر بليح، نقيب الأئمة والدعاة بكفر الشيخ، إنه بناءً على ذلك فلم يتم صرف أي مكافآت عن هذه المدة، رغم قيام المفتشين والمديرين بأداء الخطب الـ46، وخطبتي عيد، أي ما يعادل 48 خطبة، بمكافأة قدرها 2400 جنيه، مضيفًا أنه تم تقديم الإخطارات بذلك ورغم المطالبة بصرفها مرارًا أسوة بالمحافظات الأخرى إﻻ أن المدير العام بكفر الشيخ يرفض صرف المبلغ.

وتساءل بليح، "لماذا هذا الجفاء من قبل المدير العام الذي نما إلى علمنا أنه يقوم برد هذه المبالغ المستحقة للوزارة حتى يتم التجديد له ويظل في مكانه، ويحرم أصحاب الحقوق من حقوقهم التي أقرتها الدولة ممثلة في وزارة اﻷوقاف؟".