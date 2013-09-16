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احتفال سكندري بيوم السنة المصرية الجديدة حسب التوقيت الفرعوني القديم

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احتفال سكندري بيوم السنة المصرية الجديدة حسب التوقيت الفرعوني القديم احتفال سكندري بيوم السنة المصرية الجديدة حسب التوقيت الفرعوني القديم

كتب : مروة مرسي منذ 6 دقائق

احتفل الفنانون والمثقفون بيوم السنة المصرية الجديدة "رأس السنة المصرية"، حسب التوقيت المصري الفرعوني القديم (أقدم تقويم شمسي في العالم)، أمس، حيث كان الموافق لأول أيام شهر توت لعام 6255، وذلك بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

وقال الدكتور أشرف عزت، المخرج ومنسق الاحتفالية، لـ"الوطن"، إن هذه الاحتفالية تأتي في إطار الاحتفال برأس السنة المصرية القديمة، لافتًا إلي أن الاحتفال تضمن مهرجان فني لعرض الأفلام القصيرة، ونبذه عن السنة المصرية والتقويم المصري.

وأضاف: "تم عرض فيلم قصير بعنوان (الأهرام)، والذي سيشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لهذا العام، يقدم تنويعات بصرية على تيمة الهرم (في الجيزة وسقارة وأبو صير وأبو رواش)، ويمزج موتيفات وشواهد مصرية قديمة في هذه التنويعات.

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