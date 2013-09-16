أخبار عاجلة

نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع -
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية -
امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب -
نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» -
فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية -
نقيب المحامين: الدولة تريد الإجهاز على استقلال القضاء -
وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي -
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية -
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي -
محافظ الإسماعيلية: نستهدف توريد 50 ألف طن قمح هذا العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

"ماسبيرو": لم يحدث اجتماع بين وزيرة الإعلام وعمرو الليثي حول برنامج "توك شو"

Google+ Print
"ماسبيرو": لم يحدث اجتماع بين وزيرة الإعلام وعمرو الليثي حول برنامج "توك شو" "ماسبيرو": لم يحدث اجتماع بين وزيرة الإعلام وعمرو الليثي حول برنامج "توك شو"

كتب : انتصار حسنى الإثنين 16-09-2013 13:29

نفى مصدر مسؤول من داخل ماسبيرو، كل ما تردد بخصوص أي اجتماعات تمت مؤخرًا بين كل من درية شرف الدين وزيرة الإعلام، والإعلامي عمرو الليثي، ومسئولي وكالة "آد لاين" المتعاقد معها الليثي، وذلك من أجل التفاوض معه لتقديم برنامج توك شو على القناة الثانية والفضائية المصرية بالتليفزيون المصري.

وأكد المصدر أن ماسبيرو بالفعل يحضر لبرنامج توك شو ضخم للعرض على القناتين الثانية والفضائية المصرية، ولكن المرشحين له حتى الآن هم من مذيعي ومذيعات التليفزيون المصري، وجاء اسم الإعلامية نيرفانا إدريس على رأس قائمة المرشحين حتى الآن وخاصة أنها لديها خبرة كبيرة ببرامج التوك شو منذ أن كانت تشارك محمود سعد تقديم برنامج " النهاردة" على شاشة ماسبيرو منذ عام 2010.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر