"ماسبيرو": لم يحدث اجتماع بين وزيرة الإعلام وعمرو الليثي حول برنامج "توك شو"

كتب : انتصار حسنى الإثنين 16-09-2013 13:29

نفى مصدر مسؤول من داخل ماسبيرو، كل ما تردد بخصوص أي اجتماعات تمت مؤخرًا بين كل من درية شرف الدين وزيرة الإعلام، والإعلامي عمرو الليثي، ومسئولي وكالة "آد لاين" المتعاقد معها الليثي، وذلك من أجل التفاوض معه لتقديم برنامج توك شو على القناة الثانية والفضائية المصرية بالتليفزيون المصري.

وأكد المصدر أن ماسبيرو بالفعل يحضر لبرنامج توك شو ضخم للعرض على القناتين الثانية والفضائية المصرية، ولكن المرشحين له حتى الآن هم من مذيعي ومذيعات التليفزيون المصري، وجاء اسم الإعلامية نيرفانا إدريس على رأس قائمة المرشحين حتى الآن وخاصة أنها لديها خبرة كبيرة ببرامج التوك شو منذ أن كانت تشارك محمود سعد تقديم برنامج "مصر النهاردة" على شاشة ماسبيرو منذ عام 2010.