"نايل سات": لم نتلق تعليمات بإعادة بث القنوات الدينية الموقوفة

كتب : انتصار حسني الإثنين 16-09-2013 13:35

نفى مصدر مسؤول بشركة الأقمار الصناعية، نايل سات، كل ما تردد بخصوص صدور قرار رسمى للشركة، من جانب المنطقة الإعلامية الحرة وهيئة الاستثمار، من أجل اعادة بث القنوات الدينية التي تم إغلاقها بقرار سيادي، مساء 3 يونيو، وأن النايل سات قد رفض إعادة البث بحجة وجود مديونيات على هذه القنوات.

وأضاف المصدر أن مديونيات هذه القنوات للشركة لها مسار مختلف عن القرار الخاص بإغلاقها، وأنه فى حالة صدور قرار رسمي من الهيئة العامة للاستثمار بإعادة بث هذه القنوات، فإن النايل سات سينفذه مباشرة، لأننا جهة تنفيذية لقرارات المنطقة الإعلامية الحرة، وبعد ذلك يبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه القنوات من أجل المطالبة بمديونيتها.