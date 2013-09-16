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حياة الدريري: المنطقة الإعلامية الحرة أغلقت "الفراعين" ولم تقدر على إغلاق "الجزيرة"

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حياة الدريري: المنطقة الإعلامية الحرة أغلقت "الفراعين" ولم تقدر على إغلاق "الجزيرة" حياة الدريري: المنطقة الإعلامية الحرة أغلقت "الفراعين" ولم تقدر على إغلاق "الجزيرة"

كتب : انتصار حسني الإثنين 16-09-2013 13:45

نفت الإعلامية حياة الدرديري، مقدمة برنامج " اليوم" على قناة "الفراعين"، كل ما تردد بخصوص إيقاف القناة بشكل نهائي وإلغاء ترخيصها القانوني.

وأكدت حياة الدرديري، لـ"الوطن"، أن إيقاف قناة "الفراعين" سيكون بشكل مؤقت في مدة تتراوح بين شهر أو شهرين على أقصى تقدير، وذلك حسب قانون العمل بالمنطقة الإعلامية الحرة.

وبخصوص تحفظ مدينة الإنتاج الإعلامي على محتويات القناة الفنية في الاستوديو الخاص بها، أوضحت حياة الدرديري "هذا أيضًا يأتي بشكل مؤقت لحين قيام إدارة القناة بتسديد مديونيات القناة للمدينة ولشركة (نايل سات)".

وصرحت حياة الدرديري، أن الشؤون القانونية بقناة "الفراعين" ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المنطقة الإعلامية الحرة بخصوص قرار غلقها المؤقت ودون أي سند قانوني، في حين أنها لم تقدر على اتخاذ قرار مشابه مع قناة "الجزيرة" التي تقوم بالبث على مدار اليوم كل ما يهين الثورة المصرية والتحريض على الأمن القومي المصري.

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