عمرو الليثي يبدأ الموسم الثاني من "إشارة مرور" على راديو مصر

الليثي ساخرا: الناس مبسوطة بحالة الطوارئ كأنها فراخ جمعية

كتب : انتصار حسنى منذ 5 دقائق

بدأ عمرو الليثي، أمس، أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجه الإذاعي "إشارة مرور" على راديو مصر والبرنامج يذاع يومي الأحد والثلاثاء من السادسة مساءً وحتى الثامنة.

وفي بداية الحلقة، رحّب الليثي بجمهوره الذي غاب عنهم عبر الراديو فترة طويلة، وأكد أن برنامج "إشارة مرور" يتحدث بلسان الشعب المصري وليس له علاقة برئيس ولا مسؤولين، موضحًا أن الفترة الحالية التي نعيشها حاليًا لابد أن تكون مرحلة بناء لمصر ولا نلتفت للأحداث الماضية.

وتطرق عمرو في الحلقة أيضًا للحديث عن قرار مد حالة الطوارئ، وقال ساخرًا: "الناس مبسوطة بحالة الطوارئ كأنها فراخ جمعية"، وأضاف أنه رغم الحزم والشدة اللذين يطبق بهما حالة الحظر إلا أن الناس سعيدة بذلك رغبة في القضاء على الإرهاب وإعادة الأمان للشارع مرة أخرى، موضحًا أن حظر التجوال الحالي ليس له علاقة بحظر التجوال الذي فرض على بعض المحافظات في عهد الرئيس السابق مرسي.

وطرح الليثي، خلال الحلقة، سؤالاً هامًا على مستمعي البرنامج: "هل أنت راضٍ عن أداء حكومة دكتور حازم الببلاوي"، وما ردود أفعال الجمهور حول قرار وضع الحد الأدنى للرواتب، وأكد أنه ينتظر مشاركة الجمهور عبر صفحة البرنامج على "فيس بوك" وستتم مناقشة آراء المستمعين في حلقة الغد من البرنامج.

وفي الفقرة الثانية من البرنامج والتي حملت شعار "تعظيم سلام"، أرسل الليثي تحية وسلام للجنود المصريين الذين يذهبون لسيناء وهم حاملين أكفانهم لمواجهة الإرهاب وحماية مصر وشعبها، وأرسل تعظيم سلام لأهالي وأسر الجنود المصرية الذين يودعون أبناءهم في كل مرة يذهبون لعملهم وهم على يقين أنه من الممكن أن تكون المرة الأخيرة التي يشاهدونهم فيها.