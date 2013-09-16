محافظ الجيزة يسلم عقود 30 وحده لأهالي "عشش السودان"

كتب : محمد الأبنودي منذ 32 دقيقة

أكد الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، أن المحافظة بحاجه إلى مليار جنية، لتطوير جميع العشوائيات بها، وقال إنه خلال الأيام القادمة ستبدأ أعمال المرحلة الثانية والثالثة، وتقدر بـ 60 وحدة سكنية، بتكلفة 4.5 مليون جنية، حيث تم الاتفاق مع المقاول المختص لإزالة العشش القديمة.

جاء ذلك، خلال تسيلم الدكتور على عبد الرحمن، عقود 30 وحدة سكنية لقاطني عشش السكة الحديد بشارع السودان، والتي تعد أول منطقة عشوائية يتم تطويرها والنهوض بالحالة الاجتماعية لساكنيها، وذلك بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات، التابع لمجلس الوزراء.

وأوضح المحافظ، أن المرحلة الأولى التي تم تسليمها اليوم، تضم 3 عمارات، تتكون العمارة الواحدة من دور أرضي و5 أدوار، ويبلغ مسطح الشقة الواحدة 64 متر مربع، بإيجار رمزي 140 جنية، و20 جنية للصيانة شهريا، وذلك تسهيلا من المحافظة على المستفيدين منها.

وأكدالمحافظ أن تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى 3.5 مليون جنيه، تم تنفيذها على مسطح 600 متر مربع في المنطقة المحصورة بين كوبرى هيمفرس، وموقف أتوبيس شارع السودان، وقد استغرقت مده التنفيذ 9 أشهر، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تستوعب عدداً من سكان العشش، فيما يتم استيعاب باقي السكان في المرحلتين الثانية والثالثة.