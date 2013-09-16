عباس يدعو مصر لفتح معبر رفح أمام الطلبة والحالات الإنسانية

طلاب فلسطينيون ينظمون وقفة بغزة للمطالبة بفتح معبر رفح

كتب : الأناضول منذ 30 دقيقة

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح أمام الطلبة والمرضى والحالات الإنسانية الموجودين بقطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية اليوم، فقد أجرى عباس اتصالا هاتفيا مع مدير المخابرات المصرية محمد تهامي، دعاه فيه إلى السماح للطلبة والمرضى والحالات الإنسانية، بالخروج من قطاع غزة، عبر معبر رفح خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك فيما نظم عشرات الطلاب الفلسطينيين الملتحقين بجامعات خارج قطاع غزة، وقفة أمام معبر رفح البري، في الجانب الفلسطيني، اليوم، احتجاجاً على الإغلاق المستمر للمعبر.

ورفع الطلاب لافتات كتبوا عليها "لماذا تحرمونا من العلاج والتعليم بالخارج؟"، و"الحصار الظالم جريمة بحق الإنسانية"، و"نطالب الجانب المصري بإيجاد بديل عن إغلاق الأنفاق".

وفي كلمة له خلال الوقفة ناشد الطالب الفلسطيني مؤمن بارود، ممثل الطلاب العالقين داخل غزة، السلطات المصرية، بفتح معبر رفح، ليتمكن الطلاب العالقين من السفر والالتحاق بجامعاتهم، خوفا من فصلهم منها.

وقال بارود مخاطباً السلطات المصرية "لجئنا إليكم وسط الحصار الإسرائيلي لأنكم أشقائنا وتربطنا معكم علاقات تاريخية على مر الأزمان".

وشدد على أن "الطلاب الفلسطينيين ليس لهم علاقة بما يجري في مصر، ويريدون أن يكملوا تعليمهم ويلتحقوا بجامعتهم وإلا فإنهم سيطردون منها".

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، اليوم، أن السلطات المصرية تواصل إغلاق معبر رفح البري لليوم السادس على التوالي.