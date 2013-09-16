مقررة "الحقوق والحريات": انتهينا من مناقشة 12 مادة.. واستحداث مادتين تجرمان التمييز والتعذيب

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدي منذ 28 دقيقة

قالت الدكتورة هدى الصدة، مقررة لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة اتفقت على مناقشة ديباجة الدستور وإعداد مقترح حولها يكون معبر عن روح الدستور والإشارة فيها إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، بمقر مجلس الشورى.

وقالت الصدة، خلال المؤتمر، إن اللجنة أضافت مادتين مستحدثتين لباب الحقوق والحريات، الأولى تجرم التمييز بكافة أشكاله، والثانية تجرم التعذيب، مشيرة إلى أنهم لم يحددوا بعد تعريف التعذيب.

وأضافت أن اللجنة انتهت من مناقشة 12 مادة من أصل 39 مادة في هذا الباب، لافتة إلى أن اللجنة حريصة على أن يكون هناك مادة بالباب تمنع المشرع عند وضع قانون ينظم الحقوق والحريات من أن يقيدها أو يلغيها.