"النور" يدعو لاجتماع طارئ لدراسة سحب "الزرقا" من "الخمسين" بسبب "مواد الهوية"

الحزب يريد استبدال كلمة "مبادئ الشريعة" بـ"الشريعة الإسلامية" في حالة إلغاء المادة 219

كتب : محمد كامل وسعيد حجازي منذ 23 دقيقة

دعا حزب النور إلى اجتماع طارئ لقياداته لدراسة سحب الدكتور بسام الزرقا، ممثل الحزب بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، عضو لجنة المقومات ونظام الحكم.

وقالت مصادر رفيعة المستوى داخل الحزب إن حالة من الغضب تسود بين قيادات وقواعد الحزب نتيجة محاولات تغيير مواد الهوية، وعلى رأسها رفض مقترح "الزرقا" باستبدال كلمة "الشريعة الإسلامية" مكان كلمة "مبادئ الشريعة" في حال حذف المادة 219 المفسرة لمبادئ الدستور، أو الإبقاء على كلمة مبادئ مع الإبقاء على المادة المفسرة له، الذي أدى إلى انسحابه من اجتماع لجنة المقومات.

وحسب المصادر، فإن النور دعا لاجتماع طارئ يضم المجلس الرئاسي للحزب والهيئة العليا، ويترأسه الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، لاتخاذ قرار بالإبقاء على "الزرقا" داخل اللجنة أو انسحابه، مرجحة اتخاذ الحزب قرارًا بسحب الزرقا من لجنة تعديل الدستور اعتراضًا على ما وصفته بأنه استمرار في محو هوية الأمة الإسلامية.