سلماوي: "المقومات الأساسية" لم تضف كلمة "مدنية" إلى تعريف الدولة في المادة الأولى بالدستور

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدي منذ 19 دقيقة

قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لم تقرر إضافة كلمة "مدنية" ضمن تعريف المادة الأولى من الدستور والخاصة بتعريف الدولة.

وقال سلماوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بمقر مجلس الشورى، إن إقرار المادة يستلزم موافقة 75% من أعضاء اللجنة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، مشيرا إلى أن موافقة 10 أعضاء فقط من اللجنة على إضافة كلمة مدنية، تعني إقرار المادة.

وأشار سلماوي إلى أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، طلب من المستشارة تهاني الجبالي، خلال لقاءه بها اليوم أن يتم عرض المقترحات التي تنتهي إليها اللجنة التي أنشأها المجلس الأعلى للصحافة لبحث الدستور، والتي اختيرت مقررة لها على لجنة الخمسين.

وأوضح أن عمرو موسى طالب جميع النقابات والجهات بأن تعقد بداخلها جلسات استماع حتى لا تكون المناقشات منحصرة داخل أعضاء الخمسين.