محافظ المنوفية الجديد: ليس لدى أى ميول سياسية وأعشق العمل الميدانى

أكد الدكتور أحمد شيرين فوزى، محافظ المنوفية الجديد فى أول تصريحاته أنه سوف يبذل قصارى جهده للارتقاء بمحافظة المنوفية، والعمل على حل جميع المشاكل المحيطة بها جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد داخل مكتبه مع الإعلاميين بالمحافظة.

وأضاف فوزى أنه ليس لديه أى ميول سياسية ولا ينتمى إلى أى حزب أو حركة ثورية وأنه لا إقصاء لأحد من الأحزاب والقوى الثورية، بالمحافظة مؤكدا أن كل ما يشغل فى المرحلة القادمة، العمل على حل جميع المشكلات فى شتى المجالات وأهمها التعليم والصحة والصناعة.

وأشار المحافظ قائلا: أنا مش بتاع مكاتب أنا بتاع شغل فى الشارع وأحب العمل الميدانى وكل ذلك سوف يتضح خلال عملى فى المرحلة المقبلة.

وأوضح أن محافظة المنوفية من أهم المحافظات على مستوى الجمهورية وسوف نعمل جاهدين على النهوض بها، والعمل على إزالة المعوقات وحل جميع المشاكل.

وبالنسبة للمشاكل التى تحيط بنادى جمهورية شبين الكوم، أكد أنه سيقوم بزيارة إلى النادى والعمل على حلها وتوفير الدعم للنادى كى يستطيع الصعود إلى الدورى العام مرة أخرى خصوصا أنه كان من أقوى الفرق وله تاريخ عريق.