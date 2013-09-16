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استطلاع للرأي في "التليجراف": 60% يرفضون نهائيا منع "النقاب" و34% يوافقون

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استطلاع للرأي في "التليجراف": 60% يرفضون نهائيا منع "النقاب" و34% يوافقون استطلاع للرأي في "التليجراف": 60% يرفضون نهائيا منع "النقاب" و34% يوافقون

كتب : عمرو عز الدين الإثنين 16-09-2013 14:15

في استطلاع للرأي أجرته صحيفة "التليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، حول ما أثير مؤخرا في البلاد حول منع "النقاب" داخل المدارس والأماكن العامة، وما اقترحه وزير الشؤون الداخلية البريطانية جيريمي براون في هذا الشأن، رفض ما يقرب من 60% من المشاركين في الاستطلاع أن يتم منع "النقاب" تماما، سواء في المدارس أو الأماكن العامة، نظرا لأن كل إنسان يجب أن تكون لديه الحرية في حقوقه واختياراته الدينية.

ومن جهة أخرى وافق 34.6% من المشاركين في الاستطلاع على منع "النقاب" في المدارس والجامعات والأماكن العامة، في حين رأى 5.2% من المشاركين أن المدارس يجب أن يكون لديها الحق في منع "النقاب" أو السماح به، وفقا لرؤية كل مدرسة.

جدير بالذكر أن نتيجة الاستطلاع الذي تجريه "التليجراف" حاليا على موقعها الإلكتروني، تتغير نسبتها كل لحظة ما بين مؤيد ومعارض للاقتراح.

وكانت كلية برمنجهام ميتروبوليتان البريطانية، قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بمنع ارتداء النقاب داخلها، وأصدرت قرارا لكل الطالبات والموظفات والزائرات بكشف وجوههن حتى "يسهل التعرف عليهن طوال الوقت"، وهو القرار الذي تسبب في توجيه الاتهامات لإدارة الكلية بالتمييز ضد المسلمين، وهو ما تراجعت عنه الإدارة بعد جمع 8 آلاف توقيع خلال 48 ساعة، على عريضة تطالب بسحب القرار، وعلى خلفية ذلك قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني جيمس كاميرون، إن كاميرون "لن تكون لديه مشكلة إذا تم منع النقاب في مدارس أطفاله".

ومن جهته أعرب نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليج، عن استعداده لدعم هذا الاقتراح "داخل الفصول المدرسية"، لكنه قلل من فرص تنفيذ هذا المنع على نطاق أوسع.

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